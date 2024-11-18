السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي سبل تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، في ضوء ما يربطهما من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الشعبي والرسمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقد تم في هذا الإطار التشديد خلال اللقاء على حرص الدولتين على استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والتقدم.

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