جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - استمرت لليوم الثاني فعاليات الجمعية العمومية الـ 56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية وتضمنت فعاليات اليوم جولة داخل المعرض الذي أقيم على هامش انعقاد الجمعية وضم عدد من مصنعي محركات الطائرة.

عقدت الجمعية العمومية للأفرا بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة في مجال الطيران المدني من مختلف أنحاء العالم.

كما حضر الفعالية ممثلو المنظمات والهيئات الدولية، وسلطات الطيران المدني، ورؤساء شركات الطيران والمطارات الأفريقية، إضافة إلى مصنعي الطائرات وموردي قطع الغيار والخدمات.

وشارك في فعاليات اليوم الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، و يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والسيد عبد الرحمن بيرثي، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، إلى جانب عدد من رؤساء شركات الطيران الأفريقية والشركات التابعة لمصر للطيران.

وتضمنت الفعالية جولة داخل المعرض المصاحب للجمعية، الذي يضم ممثلين عن شركات تصنيع المحركات وموردي قطع الغيار والخدمات، مما يعكس أهمية التعاون في تطوير قطاع الطيران الأفريقي.