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«التجاري الدولي» و«راعي مصر» يوقّعان المرحلة الثالثة من مشروع «أطفال أصحاء» - أخبار كلمتك

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«التجاري الدولي» و«راعي مصر» يوقّعان المرحلة الثالثة من مشروع «أطفال أصحاء» - أخبار كلمتك

«التجاري الدولي» و«راعي مصر» يوقّعان المرحلة الثالثة من مشروع «أطفال أصحاء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:13 مساءً - وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) ومؤسسة “راعي مصر للتنمية” اتفاقية المرحلة الثالثة من مشروع “أطفال أصحاء”، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للأطفال الأكثر احتياجاً في مصر.

يأتي هذا المشروع ليحدث أثراً إيجابياً عبر تقديم الدعم لمصروفات التشغيل لأكثر من 2200 قافلة طبية، الى جانب شراء وتجهيز 3 قوافل طبية لخدمة أكثر من 374 ألف طفل في 16 محافظة من محافظات مصر، ليصبح نموذجاً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال على مستوى وطني واسع.

تشرف الحفل بحضور السيد أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات البنك التجاري الدولي، وعلى رأسهم السيد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر كما شارك أعضاء مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي إنجي جميع، نادية حسني الأمين العام لمجلس أمناء المؤسسة، إلى جانب فريق إدارة المؤسسة.، ومن جانب مؤسسة راعى مصر حضر المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وصرح عمرو الجنايني "هدفنا في مشروع "أطفال اصحاء" هو ضمان حصول الأطفال في المناطق النائية والأكثر احتياجا على الرعاية الصحية التى يستحقوها. لأن صحة الأطفال هي حجر الأساس لبناء مستقبل قوي ومستدام. والشراكة مع مؤسسة راعي مصر تساعد فى سد فجوات كبيرة وتقدم خدمات طبية للأطفال المحتاجين دون تفرقة أو استثناء ونحن دائما فخورين بهذا التعاون ".

ومن جانبه أعرب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة البنك التجاري الدولي في خدمة جميع أطفال جمهورية مصر العربية الأولى بالرعاية، ومن جانبها تحرص مؤسسة راعي مصر على مواصلة جهودها وتعاونها مع مؤسسة التجاري الدولي من أجل رعاية أطفال مصر.

وقد أنشأت مؤسسة البنك التجاري الدولي، عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك على صعيد المسئولية الاجتماعية، وهي منظمة غير هادفة للربح وتركز على مساعدة الأطفال المصريين الأشد احتياجًا لخدمات الرعاية الصحية.

ويقوم البنك التجاري الدولي بتخصيص 1.5% من صافي أرباحه السنوية لدعم أعمال المؤسسة، والتي تتمثل أهدافها في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مصر وخاصة الأطفال الأشد احتياجًا ممن لا يحظون بالتغطية الملائمة لخدمات الرعاية الصحية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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