تفاصيل معرض الذهب "نيبو 2024" في ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض الذهب “نيبو 2024” يمثل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

وأعرب الوزير عن دعم الوزارة الكامل للمعرض، لما له من دور في تعزيز الصناعة المحلية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، وكريم شلبي مدير الشركة المنظمة لمعرض “نيبو 2024” للذهب والمجوهرات، لمتابعة التحضيرات النهائية للمعرض، والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

معرض الذهب نيبو 2024

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل اكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024

وسيحتوي المعرض على عدة أنشطة جانبية، منها:

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارض مصري و30 عارض دولي من تركيا وإيطاليا والأمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات.

كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا