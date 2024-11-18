طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

طريقة حساب العائد علي مبلغ 200 ألف جنيه من شهادات ادخار البنك الأهلى - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين.. بيان مصري - برازيلي بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا منصور: أرفض فكرة الزواج الثاني ولا أشارك في ماراثون رمضان 2025 - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيًا بحدائق الأهرام - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز المشاورات والتنسيق - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

مصر والبرازيل تقرران تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

حفل لمواهب الفيولينه والبيانو في أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء فى زيارة لمدرسة غانم شبانة الابتدائية بمدينة بئر العبد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء فى زيارة لمدرسة غانم شبانة الابتدائية بمدينة بئر العبد - أخبار كلمتك

وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء فى زيارة لمدرسة غانم شبانة الابتدائية بمدينة بئر العبد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - في إطار جولاته المستمرة لمتابعة العملية التعليمية فى مختلف محافظات الجمهورية، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية اليوم، في عدد من مدارس محافظة شمال سيناء، لمتابعة سير انتظام العام الدراسي.

ورافق الوزير، خلال زيارته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ سيناء.

واستهل الوزير والمحافظ، زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء، بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد غانم شبانة الابتدائية المشتركة بمدينة بئر العبد والتى تضم 410 طالب وطالبة، وقد قامت مؤسسة مصر الخير وبتمويل من البنك الأهلى المصرى بعمل صيانة شاملة للمدرسة كنموذج من المشاركة المجتمعية والمساهمة من جانب مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت بشكل كبير فى أعمال الصيانة و تجهيز المدرسة.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء فصول المدرسة، وحرص الوزير على الاطمئنان على المستوى الدراسي لدى الطلاب فى القراءة والكتابة، والتأكد من انتظام التقييمات الأسبوعية، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

كما أشاد الوزير بعدد من معلمات المدرسة نظرا لحرص الطلاب على أداء واجباتهم، ومتابعة كراسات الحصة.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضا خلال زيارتهما المدرسة معمل العلوم ومعمل الكمبيوتر ومكتبة المدرسة، كما شهدا عرضًا استعراضيًا تراثيا.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تعديلات جديدة للسكك الحديد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق