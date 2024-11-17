وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني بالسعودية بطريقة مؤلمة - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

النائب حازم الجندي: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:22 - هل الحكم الصادر ضد أحمد فتوح يمنعه من السفر؟.. خبير قانوني يجيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بعد التعديل».. مواعيد عرض «مش روميو وجوليت» بالمسرح القومي - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

الزراعة تحدد كمية تقاوى فدان الفول بـ 30 كيلو - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

بالأرقام، تعرف على جهود مصر في التحول الرقمي 2023 - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

دوري المحترفين، شوط أول سلبي بين راية وسبورتنج - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

تونس تتقدم على المغرب بهدف في الشوط الأول بدورة شمال إفريقيا للشباب - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

لنشر الوعي بمخاطرها، أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الصحة: نستهدف إنشاء 27 مركزًا للتنمية البشرية بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصحة: نستهدف إنشاء 27 مركزًا للتنمية البشرية بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

وزير الصحة: نستهدف إنشاء 27 مركزًا للتنمية البشرية بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - قدم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضًا مفصلاً للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لنموذج محاكاة «مركز التنمية البشرية» وذلك خلال تفقده جناح مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، والمقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo lCT، المُنعقد خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وكشف نائب رئيس الوزراء، أنه من المقرر إطلاق 27 مركزًا للتنمية البشرية تباعًا بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والذي سيقدم خدمات وأنشطة في عدة من مجالات تتضمن (الصحة، والتعليم، والرياضة، والحماية الاجتماعية، والزراعة والبيئة، ومختبر التكنولوجيا، ودعم الأشخاص ذوي الهمم) وذلك بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، دورة حصول الفرد على خدمة مركز التنمية البشرية، والتي تبدأ من منطقة الاستقبال المخصصة للزائرين، وملء الاستبيان حول المعلومات الديموغرافية والحالة الاجتماعية ومهارات الأفراد واهتماماتهم، وأهدافهم الشخصية وصحتهم والخلفية الثقافية، والاحتياجات الخاصة أو الإعاقة.

وأشار إلى أنه بناءً على التقييم، يتم إنشاء رحلة مخصصة تشمل خدمات متنوعة للفرد، في إطار مساهمة التنمية البشرية في تطوير الأفراد، من خلال أحدث التقنيات والتجارب التفاعلية للوصول لرؤية شاملة للمستقبل.

وأطلع الدكتور خالد عبد الغفار، الحضور - خلال التفقد - على تجربة عملية لخدمات المركز في 3 مجالات رئيسية، يقدمها نموذج المحاكاة داخل المعرض وهي (الصحة، التعليم، تنمية المهارات).

وأوضح أن الجانب التعليمي من المشروع يبدأ من جناح «ذهبية» والذي يستهدف الأطفال من عمر 6 أشهر لـ 6 سنين، ويوفر فرص لخوض الطفل تجربة تعليمية ترفيهية، من خلال التقنيات التعليمية والابتكارات والأدوات التكنولوجية التي تساعد الطفل على التعلم بطريقة تفاعلية ومشوقة، مؤكدًا أهمية السنوات الأولى من حياة الطفل في تشكيل سلوكه وعقله.

واستكمل، أن جناح «مدرستنا» يستهدف الطلاب من مرحلة الابتدائي حتى الثانوي، ويدعم نظم التعليم باستخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي من خلال 4 تجارب تعليمية متطورة، مشيرًا إلى استهداف الوصول بمتوسط سنوات الدراسة إلى 14 سنة تعليمية، أسوة بالدول المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن المجال الصحي يقدم من خلال العيادة الطبية داخل المركز، والتي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، للوقوف على الحالة الصحية والاحتياجات اللازمة للفرد من الفيتامينات والمعادن، فضلاً عن تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، وتعزيز مفهوم الرعاية الوقائية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى مشاركة المركز في مجال تنمية المهارات، حيث يتم التعامل مع نسخة تجريبية لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي يستطيع الفرد من خلالها التعرّف على جوانب شخصيته بطريقة بسيطة، للخروج بتقييم سريع مبني على مؤشر الأنماط الشخصي.

وتابع نائب رئيس الوزراء، أن المركز يضم تطبيق لتحديد الاحتياجات اللازمة للفرص التوظيفية للشباب، بناء على المهارات المطلوبة في سوق العمل، تحت مسمى «القاعدة القومية لمهارات الشباب» حيث يقوم الفرد بمجموعة اختبارات تحدد مهاراته الشخصية والمهنية، وبعد الانتهاء من التقييم يتم طرح فرص تدريبية للشخص بالتعاون مع عدد من المنصات لتزويده بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

ودعا الدكتور خالد عبد الغفار، زائري المعرض لتفقد جناح «بداية» للتعرف على على نموذج المحاكاة لمراكز التنمية البشرية، والوقوف على التجربة العملية لخدمات المركز.

اقرأ أيضاً
وزير الصحة يكلف أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي

وزير الصحة: وصول عدد خدمات مبادرة بداية منذ انطلاقها لـ 103 ملايين خدمة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تفاصيل برنامج عمل السيسي في قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق