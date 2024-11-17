درجات الحرارة في القاهرة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - درجات الحرارة في القاهرة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

طقس القاهرة

أوضحت الهيئة حالة الطقس في القاهرة اليوم، متوقعة أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، أما عن حالة الطقس ليلاً، يسود طقس مائل للبرودة أثناء فترات الليل على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

وعن حالة الطقس في القاهرة اليوم، أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح ستنشط رياح معتدلة بسرعة 26 كم/ س، على معظم أنحاء المحافظة، مما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء.

درجات الحرارة في القاهرة

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة في القاهرة، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 26 درجة وتسود أجواء معتدلة الحرارة على المحافظة.

وعن درجة الحرارة في القاهرة اليوم، تسجل الصغرى 17 درجة، وبذلك تسود أجواء باردة أثناء فترات الليل، ولذلك نوهت على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء النزول في ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس في القاهرة

وشهدت القاهرة الكبرى وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس اليوم، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء وفي الصباح الباكر.