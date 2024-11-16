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وزير الأوقاف مناقشًا لرسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف مناقشًا لرسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط (صور) - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف مناقشًا لرسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي، حيث شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم السبت، في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد ناصر سيف رياض، بعنوان: "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب «أدب الدين والدنيا لأبي الحسن علي بن الماوردي (المتوفى سنة: ٤٥٠ هـ) من أول الكتاب إلى نهاية الباب الثالث - أدب الدين... تخريج ودراسة"، في قسم: الحديث وعلومه من كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط جامعة الأزهر.

وزير الأوقاف مناقشًا لرسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط

حضر المناقشة كل من: الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور حسين أبو صغير عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، الدكتور محمود مهنى نائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الحافظ عون، الدكتور مختار مرزوق، الدكتور جمال إسماعيل، الدكتور مرسي محمد حسن عمداء كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط السابقون.

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وحضر أيضًا الدكتور أحمد سالم وكيل كلية العلوم بأسيوط، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والشيخ محمود شاهين مدير مديرية أوقاف أسيوط، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وجمع من الأئمة بالأوقاف وطلاب جامعة الأزهر بأسيوط.

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وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتور سيد جابر سيد أحمد الشيمي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط مشرفا أساسيا، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد مدرس الحديث وعلومه بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان مشرفًا مشاركًا، الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط مناقشًا داخليًا.

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و أعرب  الدكتور أسامة الأزهري عن تهنئة الباحث بأطروحته العلمية، سائلا الله تبارك وتعالى له السداد والتوفيق، ومهنئا أسرته، والكلية.

وقد انتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحث محمد ناصر سيف رياض درجة التخصص الماجستير في أصول الدين بالحديث الشريف وعلومه بتقدير ممتاز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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