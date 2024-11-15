الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية يبحث مع الصحة العالمية آليات تسجيل التجارب الإكلينيكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - استقبل الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وفدا مع إحدى شركات الدواء فرص التعاون في مجال الأبحاث الطبية الإكلينيكية بمصر، وذلك بحضور الدكتور تامر الحفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعددًا من أعضاء الأمانة العامة.

مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، على تطوير البحث العلمي في مصر مع الحفاظ على حقوق المبحوثين ودعم الباحثين.

وأشار "وديع"، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض رؤية المجلس ورسالته، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية في مصر، وحماية حقوق المشاركين في البحوث وضمان كرامتهم ورفاههم، لافتا إلى مناقشة مقترح إنشاء معمل مرجعي بمصر ليخدم منظومة البحوث الطبية الإكلينيكية على المستوى الوطني والإقليمي بأعلى معايير الجودة بما يتماشى مع إجراءات الممارسات الطبية الجيدة المتوافق عليها عالميا.

وأضاف "وديع" أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة ودمج التقنيات الحديثة في مجال البحوث الطبية الإكلينيكية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الخبرات والمهارات فى هذا المجال الهام.

ومن جانب آخر عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية برئاسة الدكتور شريف وديع وبحضور الدكتور تامر حفناوي، وكامل أعضاء المجلس اجتماعا بوفد من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر لبحث أوجه التعاون بين المجلس الأعلى ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص تسجيل التجارب الإكلينيكية طبقا للمعايير الدولية، حيث تعد أولى مهام المجلس الأعلى إنشاء قواعد البيانات الخاصة بالأبحاث الإكلينيكية بمصر، وكذلك حوكمة الدراسات الإكلينيكية بمصر طبقا للنظم المطبقة عالميا.

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