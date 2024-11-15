فريق مصري يحصد 4 ميداليات في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - تمكن فريق مصري من تحقيق مشاركة متميزة في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024، التي تعد من أهم المسابقات لطلاب المرحلة الثانوية المتميزين في الرياضيات على مستوى الوطن العربي.

وجاء ذلك برعاية ودعم أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار التعاون البناء والمستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في جامعة الطفل.

فريق مصري يحقق نجاحًا متميزًا في أولمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024

ومن جانبه هنأ أيمن عاشور الفريق المصري على هذا النجاح المميز الذي حققه في المسابقة، والتي تعد من أقوى المنافسات في مجال الرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى العالم العربي، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة للتعاون البناء بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جامعة الطفل التي لعبت دورًا هامًا في إعداد الطلاب ورفع كفاءاتهم العلمية، مشيرًا إلى أن جامعة الطفل أثبتت أنها منصة حيوية لتطوير مهارات الطلاب في مجالات العلوم المختلفة، مؤكدًا تطلعه إلى المزيد من النجاحات والتقدم في المستقبل.

وأُقيمت فعاليات المسابقة هذا العام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، برعاية وتنظيم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، بمشاركة وفود من جميع الدول العربية.

وتضمنت المسابقة هذا العام أربع مسائل تتطلب قدرات إبداعية عالية لحلها، وتغطي محاور الجبر، والهندسة، والتركيبات، ونظرية الأعداد، وتم طرح المسائل على الطلاب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، ومنحت المشاركين فترة زمنية قدرها 4 ساعات ونصف لحل المسائل، التي تمثل تحديات رياضية متقدمة تهدف إلى اختبار التفكير التحليلي والقدرات الرياضية للطلاب المشاركين.

وشارك في مسابقة هذا العام 83 طالبًا من طلاب الدول العربية، وقد تمكن جميع أعضاء الفريق المصري من تحقيق ميداليات، حيث حصل الطالب عز الدين رشاد على الميدالية الذهبية، وحصل الطالب ضياء النجار على الميدالية الفضية، كما حصل الطالبان محمود صبري ومازن هشام على ميداليتين برونزيتين.

وأشادت لجنة التحكيم ووفود الدول المشاركة بمستوى الفريق المصري الذي أظهر مهارات رياضية استثنائية، وقدرة عالية على التفكير التحليلي، وهو ما يؤكد أن استمرارية المشاركة وتوسيع قاعدة المتدربين تؤدي إلى المزيد من النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا، وتحقق التميز لطلابها في المحافل العربية والدولية.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في المسابقات القادمة، وكذلك في مسيرتهم الدراسية والعلمية، كما أعربت عن تقديرها للفريق القائم على التدريب، بقيادة الدكتور أحمد الجندي أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، الذي رافق الطلاب خلال رحلتهم في المسابقة في قطر، كما وجهت الشكر إلى كل من مجدي الصفتى، وشحات جامع، وشريف حامد، وأشرف محمد من وزارة التربية والتعليم، على جهودهم في دعم الطلاب وتحقيق هذا النجاح.

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