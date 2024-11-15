التموين: 50 سيارة لتقديم السلع بأسعار مخفضة في المناطق المكتظة بالسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - أكد اللواء علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن وزارة التموين تستهدف توفير السلع الأساسية والخضروات والفواكه بأسعار تنافسية مباشرة للمواطنين، دون المرور بوسطاء تجاريين.

50 سيارة لبيع السلع بأسعار مخفضة

وأوضح اللواء ناجي، على هامش افتتاح أسواق اليوم الواحد، أن الأسواق المتنقلة تضم ما يزيد عن 50 سيارة محملة بمنتجات متنوعة، تشمل: المنظفات، الزيوت، السكر، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، البيض، وغيرها من السلع.

وأشار إلى أن هذه الأسواق تُعد بمثابة "سوبر ماركت مفتوح" يتيح للمواطنين الحصول على المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأضاف رئيس الشركة أن المنتجات تُجلب مباشرة من المصانع أو شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، مما يلغي حلقات التداول الوسيطة التي تزيد من تكلفة السلع على المستهلك.

أسواق متنقلة في المرح و15 مايو

و أعلن أن هناك خططًا لتوسيع هذه المبادرة من خلال إنشاء أسواق متنقلة أخرى في مناطق مكتظة بالسكان، منها المرج و15 مايو، على أن تكون الفعاليات متاحة بشكل دوري خلال الأسابيع القادمة

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