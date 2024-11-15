محافظ القاهرة يكشف مناطق إقامة أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجار الداخلية افتتاح سوق اليوم الواحد في المحافظة، بحضور اللواء علاء رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعدد من المسؤولين.

وقال محافظ القاهرة خلال الافتتاح إنه تم اختيار خمس مواقع داخل القاهرة لإقامة هذه الأسواق، وهم المرج، والسلام، العاشر من رمضان، مدينة نصر، وحلوان، مع التركيز على توفير المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح بين 10% و50% لبعض السلع.

وأكد المحافظ أن السوق سيكون متكاملًا ويضم كافة المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات.

وأضاف أن السوق سيفتتح يوم الجمعة من كل أسبوع، وسيستمر من الساعة 8 صباحًا حتى 9 أو 10 مساءً، بحيث تنتهي فعاليات السوق كل أسبوع على أن يتم تكرارها في الجمعة التالية.

وأشار الدكتور صابر إلى أن هذا السوق ليس موجهًا لفئة معينة، بل سيكون متاحًا للجميع، بمشاركة الغرفة التجارية، وشركات السوق الكبرى، والشركة القابضة التي تعد المسؤول الأساسي عن تنظيم هذه الفعالية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المواطن في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لاسيما في محافظة القاهرة التي تعد من أكثر المحافظات كثافة سكانية في مصر، حيث يعيش بها أكثر من 11 مليون نسمة.

وأكد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ بيع متعددة في مختلف أنحاء القاهرة، مؤكدًا أنه تم تسليم ثلاثة منافذ جديدة للشركة القابضة لتوسيع دائرة التوزيع.

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