ضبط طن ونصف الطن لحوم فاسدة خلال حملة مكبرة في البدرشين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بالتعاون مع مركز ومدينة البدرشين ومباحث التموين حملة مكثفة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتمكنت الحملة من ضبط حوالي طن ونصف الطن من اللحوم المفرومة والدهون الحيوانية وهياكل الدواجن الفاسدة داخل إحدى الثلاجات بقرية العزيزية بمركز البدرشين.

وتمت مصادرة جميع المضبوطات وغلق المنشأة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية هذه الحملات في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالأغذية.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ الدور الرقابي الذي تقوم به المحافظة على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملة تأتي استكمالًا لسلسلة من الحملات التي تقوم بها المحافظة بشكل مستمر لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.

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