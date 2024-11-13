رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - تستضيف القاهرة الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 2024 في الـ23 من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان.

وينعقد الملتقى بمبادرة من سفارة السودان لدى مصر، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري، حيث تم دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث الذي يُعد فرصة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

ويهدف الملتقى إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان، الأمن الغذائي لكلا البلدين، ودفع مجالات الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، الصحة، التعليم والتجارة البينية.

ويُعد الملتقى منصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين في مصر والسودان للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.

اقرأ أيضاً
حضور دولي وعربي كبير خلال فاعليات الملتقى 16 لـ الإعلام السياحي بالقاهرة

وزيرة الهجرة تتلقى تقريرًا حول جهود دعم وتمكين شباب المصريين بالخارج

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق