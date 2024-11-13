القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - تستضيف القاهرة الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 2024 في الـ23 من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان.

وينعقد الملتقى بمبادرة من سفارة السودان لدى مصر، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري، حيث تم دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث الذي يُعد فرصة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

ويهدف الملتقى إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان، الأمن الغذائي لكلا البلدين، ودفع مجالات الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، الصحة، التعليم والتجارة البينية.

ويُعد الملتقى منصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين في مصر والسودان للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.