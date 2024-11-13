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«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

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«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:38 مساءً - حصر نسب الغياب بالمدارس.. شدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة حصر نسبة الغياب في المدارس، وضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتأخرين.

تنفيذ لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تفعيل الإشراف اليومي بالأخص وقت دخول الطلاب المدرسة وصعودهم ونزولهم السلالم حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب، وتنظيم لجان المتابعات اليومية.

متابعة تصحيح كراسات الواجبات للطلاب

ووجه عطيه، على صيانة وتأمين الشاشات الموجودة في المدارس الثانوية، وضرورة متابعة تصحيح كراسات الواجبات للطلاب والاهتمام بالتقييم، والتنبيه على صيانة دورات المياه، واستمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه، وتعقيمها بشكل يومي حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

عدم ترك أي فصل دون معلم

وشدد عيطه، على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، ومطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بتصحيح التقييمات يوميا بدرجة وليس بنظر، وعمل خطة وبرنامج زمني للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم.

متابعة سير العملية التعليمية

وتفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العملية التعليمية بإدارتي كرداسة وبولاق الدكرور التعليمية، في مدارس إدارة كرداسة التعليمية، حيث تفقد مدرسة أمجاد للتعليم الأساسي، ووجّه بالاهتمام بالنظافة وتصحيح التقييمات بدرجات وعدم وضع كلمة نظر، والاهتمام بالطلاب الضعاف من خلال عمل خطة وبرنامج زمنى للارتقاء بمستواهم العلمي.

تفقد الفصول ومعمل الحاسب الآلي

وتضمنت الجولة تفقد الفصول ومعمل الحاسب الآلي ومخزن الكتب، حيث وجه وكيل الوزارة بالجيزة بإعادة الكتب غير المستخدمة إلى مخازن الإدارة، وتفقد الفصل المجتمعي، وبعمل صيانة للشاشات التي بها عطل مع التأمين الكامل لها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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