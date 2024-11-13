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حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

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حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً -  أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول المؤتمر العلمي السنوي الـ 16 للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على الاعتماد من قِبَل المجلس الصحي المصري.

 

أول مؤتمر طبي في مصر متخصص في الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يُعد أول مؤتمر طبي في مصر متخصص في الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية يحصل على الاعتماد الرسمي للمجلس الصحي المصري لساعات البرامج العلمية، وذلك بعدد 18 ساعة معتمدة  (CPD/CME)وفقًا لمعايير CPD، حيث يستطيع الأطباء والصيادلة والعاملين بالمجال الطبي، الحصول على هذه الساعات المعتمدة، من خلال التسجيل في المؤتمر وحضور جلساته العلمية وورشة العمل الخاصة بالمؤتمر والتي من المقرر عقدها يوم الأحد المقبل.

 

أول معهد في مصر متخصص في الكبد والجهاز الهضمي

 ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن هذا الاعتماد يُعد تتويجا لتاريخ عريق للمعهد القومي للكبد، الذى يعتبر أول معهد في مصر متخصص في الكبد والجهاز الهضمي، منذ أن افتتحه الملك فؤاد عام 1932، موضحًا أهمية المعهد ودوره الرائد كونه واحدًا من أهم الصروح الطبية التي ساهمت في التصدي لأمراض الكبد بدءًا من مرض البلهارسيا قديمًا وحتى فيروس سي حديثًا، إلى جانب الخدمات المتقدمة مثل زراعة الكبد وتقنيات مناظير الجهاز الهضمي والتداخلات الحديثة.

كما تحدث الدكتور محمد أحمد صالح مدير المعهد القومي للكبد، أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة نقل كل ما هو جديد في مجال طب الكبد والجهاز الهضمي لشباب الأطباء، إلى جانب تبادل الخبرات بين أجيال الأطباء المختلفة من خلال مؤتمر طبي ضخم ينظمه المعهد سنويًا، وأنه المؤتمر في نسخته الـ 16 هذا العام، يضم أكثر من 500 خبير رائد بهذا الملف من مصر والدول المختلفة، كما يضم أكثر من 214 محاضرة علمية، تشمل فيديوهات توضيحية وتعليمية، مضيفًا أن ثراء البرنامج العلمي لمؤتمر المعهد وتاريخه العريق كان وراء  اعتماد المؤتمر من  المجلس الصحي المصري.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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