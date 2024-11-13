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الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

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الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:37 صباحاً - كرم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ شريف إبراهيم الإمام والخطيب والمثالي، صاحب الواقعة الشهيرة برد مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تحولت إلى حسابه الشخصي.

كما حياه وزير الأوقاف على ما يتمتع به من خلق قويم، وأمانة عالية، أثَّرَتْ في وجدان المصريين وحظيت بإشادة وسائل الإعلام المختلفة، داعيا له ولكل أبناء وزارة الأوقاف أن يكونوا قدوة في كل قول وفعل، وأن يكونوا بحق من ورثة الأنبياء، وأن أشرف ما في الإنسان أمانته.

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو كل أبناء وزارة الأوقاف إلى التنافس في هذا المعنى
 

كما نصحه وزير الأوقاف أن يغرس في أولاده وفي رواد مسجده أن لا شيء أفضل من الخلق والأمانة، مقدمًا له مكافأة مالية، وإدراج اسمه ضمن قائمة مرافقى بعثة الحج العام المقبل.

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وفي وقت سابق أعلن وزير الأوقاف الشيخ شريف إبراهيم إماما مثاليًا، موجهًا له رسالة نصها: ”أنت نموذجٌ مشرفٌ وإنسانٌ مثاليٌّ، ضربت مثلا رائعا في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، والتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، وموقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة".

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كما دعا وزير الأوقاف كل أبناء وزارة الأوقاف إلى التنافس في هذا المعنى، وأن يضربوا أروع الأمثلة العملية السلوكية الأخلاقية العالية، التي تؤثر بالصدق والحال، أكثر مما تؤثر بالكلام والمقال.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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