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وزير الإسكان: نعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: نعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: نعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين، موجهًا مسئولي الوزارة بالمتابعة الأسبوعية لهذه المشاكل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان مع ممثلي مجلس الأعمال السعودي المصري، خلال مشاركته بمعرض سيتي سكيب بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، والعمل على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والشركات بكلا البلدين.

واستمع الوزير، إلى طلبات المستثمرين السعوديين والتحديات التي تواجه عملهم بالسوق المصرية، كما استماع لمطالب المستثمرين المصريين والتحديات التي تواجه عملهم بالسوق السعودية، حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودي على وضع محفزات للمستثمرين المصريين بمجال صناعة العقار.

كما تم اقتراح تنظيم ملتقى سنوي مشترك بين الجانبين المصري والسعودي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالبلدين.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالبلدين، بما يسهم في دعم أواصر التعاون.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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