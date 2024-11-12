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بـ مرتب 8 آلاف ريال شهريا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالسعودية - أخبار كلمتك

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بـ مرتب 8 آلاف ريال شهريا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالسعودية - أخبار كلمتك

بـ مرتب 8 آلاف ريال شهريا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم في وظائف جديدة خالية بالسعودية بمرتبات، تصل إلى 8 آلاف ريال شهريا، وذلك في عدة مجالات مختلفة.

وظائف خالية جديدة بالسعودية

وأوضح وزير العمل، محمد جبران أنه تم فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات «التسويق والمبيعات والشيفات»، وذلك للعمل في أحد المؤسسات بالمملكة العربية السعودية.

وتوجد 7 وظائف متاحة لكل مجال من هذه المجالات «التسويق والمبيعات والشيفات»، وهي فرصة الجديدة، تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج.

وظائف جديدة بالسعودية

موعد التقديم في وظائف السعودية الجديدة

وبدأ التقديم على وظائف السعودية الجديدة الخالية من اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، وتستمر لمدة 10 أيام من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، وذلك في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم.

وظائف جديدة بالسعودية

الأوراق المطلوبة لـ التقديم في وظائف السعودية الجديدة

وتضمن الأوراق المطلوبة لـ التقديم في وظائف السعودية الجديدة الآتي: «صورة جواز سفر ساري، صورة المؤهل الدراسي، السيرة الذاتية، والخبرة».

وظائف جديدة بالسعودية

شروط التقديم في وظائف السعودية الجديدة

وتكون شروط التقديم في وظائف السعودية الجديدة، الآتي: «وظيفتي التسويق والمبيعات» يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان.

وشروط التقديم على وظيفة الشيفات، تحتاج إلى مؤهل عالي مناسب، ويفضل في مجال السياحة والفنادق، ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

وظائف جديدة بالسعودية

مرتبات وظائف السعودية الجديدة

وتتراوح مرتبات وظائف السعودية الجديدة ما بين 3000 لـ 8000 ريال كل شهر، ويوجد عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، وسكن ملائم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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