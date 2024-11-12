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غداً.. انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

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غداً.. انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

غداً.. انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينعقد غداً الأربعاء 13 نوفمبر 2024، مجلس الحديث التاسع لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، التي من بينهم: الدكتور محمد نصر اللبان، أستاذ الحديث وعلومه، والدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصاً على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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