على هامش ‏COP29‎‏.. مدبولي يبحث مع عدد من رؤساء ‏الدول والحكومات مكافحة التغير المناخي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات، ومنها الملفات الخاصة بمكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر، وتم التأكيد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط بين مصر وتلك الدول المشاركة في قمة المناخ.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، عددا من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، ومنهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت، ورجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وشهباز شريف رئيس وزراء باكستان، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وكريستالينا چورچييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وغيرهم.

وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن هذه اللقاءات، التي عقدت على هامش مشاركة رئيس الوزراء في الشق رفيع المستوى من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بأذربيجان، تم خلالها بحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات، ومنها الملفات الخاصة بمكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر، وتم التأكيد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط بين مصر وتلك الدول المشاركة في القمة.

وتطرّقت اللقاءات إلى الأهمية التي تحظى بها قمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها فرصة هامة لتعزيز آليات التعاون بين الدول المختلفة في سبيل تحقيق الاستدامة، وتحديد التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع قضية تغير المناخ.

وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء، مع الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وأكد مدبولي اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، مشيرا إلى حرص الجانبين على تعميق هذه الشراكة بما يحقق مصلحة شعبي البلدين في مختلف المجالات.

وفي لقائه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بكريستالينا چورچييفا، معربًا عن سعادته لنموذج التعاون الناجح بين مصر والصندوق.

وأعربت المدير التنفيذي للصندوق عن تقديرها للدولة المصرية وقيادتها وحكومتها، وكذلك تقديرها لجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة بصدد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا السياق.

وخلال لقائه ولي عهد الكويت، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر للإجراءات التي تقوم بها الكويت لتحقيق رؤية الكويت 2035، وأشاد بمُخرجات الدورة الـ 13 للجنة المُشتركة المصرية الكويتية التي عقدت في مصر في خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024، وأعرب عن اهتمام مصر بدعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية في الكويت الشقيقة، مؤكداً تقدير الدولة المصرية للدعم الكويتي لجهود التنمية في مصر.