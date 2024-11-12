نقيب الأطباء: استدعاء طبيبة كفر الدوار لبدء التحقيق فى مخالفتها آداب المهنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - أثار فيديو متداول لطبيبة النساء حالة من الغضب والاستنكار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما شهرت بالمرضى، مما دفع نقابة الأطباء بالتدخل السريع فور انتشار هذا المقطع.

خرج الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، للرد على هذا الفيديو المنتشر، قائلا: «إن النقابة سترسل من خلال لجنة آداب المهنة، استدعاء فورا لطبيبة النساء «و.ش»، لبدء التحقيق معها بخصوص نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد عبد الحي، في تصريحات صحفية، أن النقابة لن تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة، وستسير النقابة في إجراءاتها بالتوازي مع إجراءات النيابة، خاصة أن النقابة ستحقق فيما يتعلق بآداب المهنة ومخالفة الطبيبة لها.

ولفت نقيب الأطباء، إلى أن واجب الطبيب هو مساعدة المرضى، والقسم الذي أقسمه منذ تخرجه، يُلزمه بستر عورات المرضى والمحافظة على أسرارهم، ومساعدتهم في العلاج دون الحكم عليهم، مؤكدا أن أفعال الطبيبة غير مقبولة إطلاقا.

الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، كانت قد أعلنت تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأحالت النقابة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

قصة طبيبة النساء

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نشرته الطبيبة «و.ش» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم تداوله على نطاق واسع« عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل السفاح».

أوضحت في الفيديو أن أولهن كانت لقاصر تبلغ من العمر 14 عاما، حامل بـ«جنين 8 شهور والأسرة تريد الإجهاض»، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابا عشرينيا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، والسيدة تكبر الزوج العرفي بـ15 عاما ولها سابقة علاقة غير شرعية، وحالة ثالثة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بالزنا، حيث حكم على الزوجة الخائنة بالحبس لمدة عامين في قضية «زنا» وقضت 6 أشهر من العقوبة.