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الأزمات تحاصر شركة النصر للتعمير، تعثر المشروعات وشكاوى العملاء في تزايد - أخبار كلمتك

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الأزمات تحاصر شركة النصر للتعمير، تعثر المشروعات وشكاوى العملاء في تزايد - أخبار كلمتك

الأزمات تحاصر شركة النصر للتعمير، تعثر المشروعات وشكاوى العملاء في تزايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - تشهد شركة النصر للتعمير أزمات متتالية أثارت قلق العديد من عملائها، خاصة مع تولي المهندس محمد الشيمي منصب وزير قطاع الأعمال، حيث كان يأمل الكثيرون بأن يسهم توليه في إحداث تغيير ملموس يعالج حالة التدهور التي تعاني منها الشركة في ظل الإدارة الحالية، وسط شكاوى من منح امتيازات لشركات خاصة وتأخير في تنفيذ المشروعات.

 

التسويق لصالح شركة خاصة

من أبرز المشكلات التي أثارت استياء عملاء شركة النصر للتعمير، قرار منح تسويق وحدات الشركة لشركة خاصة يملكها شخص يدعى وفيق راتب، حيث يرى البعض أن هذا التوجه أسهم في تراجع سمعة الشركة وجذب المزيد من الانتقادات.

التعثر في تنفيذ المشروعات

أبرمت شركة النصر عقودًا مع شركات خاصة لبناء عمارات سكنية في منطقتي المقطم وزهراء المعادي، ولكن تردد أن هذه الشركات لم تلتزم بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

 ومن بين هذه الشركات، شركة "هامر" التي تعاقدت لبناء كمبوند يضم 30 عمارة في منطقة الزهور، إضافةً إلى 7 عمارات أخرى، غير أنها تواجه تعثرات كبيرة.

 

إهدار المال العام في زهراء المعادي

وفي منطقة زهراء المعادي، تعاقدت شركة النصر مع شركة "الحجاز جاردن" لبناء عدة مشروعات، لكنها لم تلتزم بالتنفيذ ضمن المدة المحددة، رغم حصولها على الأرض منذ سنوات بأسعار منخفضة،  وقد أثار هذا الوضع مخاوف حول إهدار المال العام وتعطيل تنفيذ المشروعات.

 

شكاوى من تأخير المستحقات

وأوضح مسؤول من شركة "بيت الخبرة" المتعاقدة مع شركة النصر أن الشركة تعاني من أسوأ فتراتها نتيجة ضعف الإدارة، مما أدى إلى تأخير مستحقات العديد من الشركات المتعاملة معها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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