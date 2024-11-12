ضبط 4 أطنان من زيوت الطعام مجهولة المصدر بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:28 صباحاً - نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملات رقابية مكثفة شملت مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات محمود بلاسى، مدير المديرية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والسلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتلاعب في الأسعار وعدم الإعلان عنها، وتخزين السلع في ظروف غير صحية.

وتم خلال الحملات ضبط 5 أطنان من الأرز بدون فواتير، و4 أطنان من زيوت الطعام مجهولة المصدر، حيث كان يتم إعادة تعبئتها في عبوات تحمل علامات تجارية مزيفة بالحوامدية.



كما تم ضبط 45 أسطوانة غاز منزلي بدون تصريح، و20 جوال دقيق بلدي مدعم في مخبز سياحي، و7 أسطوانات غاز تجاري في مخزن بدون ترخيص بالبدرشين.



وأكد محمود بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المديرية على حماية صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجاري. وأشار إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالف للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الحملات في الحد من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين. كما أنها تعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.

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