روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

لو عايز تعمل المناسك، تعرف على رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لو عايز تعمل المناسك، تعرف على رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

لو عايز تعمل المناسك، تعرف على رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:08 صباحاً - انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغة ضوابط الحج السياحي للموسم الحالي وتم رفعها إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار لاعتمادها وإقرارها رسميا استعدادا لبدء الموسم.

صياغة واعتماد ضوابط الحج السياحي

وأكد أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستحصل على الحصة الكاملة للتأشيرات المخصصة للحج السياحي لموسم 1446هـ بإجمالي 36 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت على الإبقاء على المستويات السابقة لتقسيمات الحج  وهي الاقتصادي والبري والحج المميز 5 نجوم.

برامج الحج السياحي للموسم الجديد

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت أيضًا على الإبقاء على مبلغ جدية حجز برامج الحج للمسافرين كما هي من الموسم الماضي، حيث ستصل المبالغ المطلوبة لحجز برامج الحج المستوى البري والاقتصادي إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف جنيه لمستوى الـ 5 نجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق