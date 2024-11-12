بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. ترتفع معدلات البحث من قِبل الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل دوري حتى يؤدوا الفريضة في أوقاتهم، وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.

مواقيت الصلاة اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر بمحافظة القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:21

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:43

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:45

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:35 م

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:16 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:35

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:19