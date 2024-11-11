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بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن - أخبار كلمتك

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بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن - أخبار كلمتك

بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية، أن مصر ملتزمة بشكل كامل، بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن مصر تسعى لوقف العدوان والتدمير، الذى يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق، ونكثف الجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي، لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وتعقد القمة العربية الإسلامية بالعاصمة السعودية الرياض، في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، وتهدف إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

كما تأتي القمة العربية الإسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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