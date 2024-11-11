بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - حالة الطقس غدا الثلاثاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد»، بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وحذرت من نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، حيث تكون سرعة الرياح (34 كم/س) على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 25 18 العاصمة الإدارية 26 17 6 أكتوبر 26 17 بنها 25 18 دمنهور 24 17 وادي النطرون 25 18 كفر الشيخ 24 16 المنصورة 25 17 الزقازيق 24 18 شبين الكوم 24 17 طنطا 23 16 دمياط 24 18 بورسعيد 25 17 الإسماعيلية 26 14 السويس 25 16 العريش 25 14 رفح 24 13 رأس سدر 26 17 نخل 25 11 كاترين 18 09 الطور 27 18 طابا 25 17 شرم الشيخ 31 22 الإسكندرية 25 16 العلمين 23 15 مطروح 24 14 السلوم 25 13 سيوة 24 12 رأس غارب 30 21 الغردقة 30 19 سفاجا 29 20 مرسى علم 30 21 شلاتين 30 23 حلايب 27 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 28 22 الفيوم 26 14 بني سويف 26 13 المنيا 25 11 أسيوط 25 12 سوهاج 27 16 قنا 29 17 الأقصر 29 16 أسوان 30 16 الوادي الجديد 26 13 أبو سمبل 29 16