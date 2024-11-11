بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس القابضة للمطارات عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس القابضة للمطارات عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) - أخبار كلمتك

رئيس القابضة للمطارات عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - تم تعيين المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي ممثلا عن جمهورية مصر العربية كعضو دائم بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدنى المصري على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بمجال الطيران والمطارات، وإنطلاقًا من دور مصر الريادي والفاعل بالمجلس العالمي للمطارات ومجلس إقليم إفريقيا منذ تأسيسه.

 عرب رئيس القابضة للمطارات عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa)

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن عرب عن اعتزازه بعضويته داخل المجلس الدولي للمطارات مؤكدًا على أن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية حريصة على تعزيز تواجدها الفعال والدائم في عضوية المجلس الدولي للمطارات (إقليم أفريقيا)، كونه يعد صوت المطارات الإفريقية والذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطيران بالقارة السمراء. 

ويهتم بمشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز مستقبل صناعة النقل الجوي وبخاصة قضايا الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات الفاعلة في مجال الطيران المدني بما يحقق التكامل والاندماج الإقليمي لجميع دول القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن مصر من الدول المؤسسة للمجلس الإفريقي للمطارات ومن الأعضاء الدائمين والمنتخبين بمجلس الإدارة الذي يضم 15 عضوا، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (لإقليم إفريقيا).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق