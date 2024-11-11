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السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض - أخبار كلمتك

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السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض - أخبار كلمتك

السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:21 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

وسيلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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