التعليم: 30% من درجة المادة لامتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:30 صباحاً - امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات.

درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

أوضحت وزارة التعليم، أنه يتم تخصيص نسبة 30% لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي من درجة المادة الممتحن بها.

توزيع درجات الصفين الأول والثاني الإعدادي 2025

وأضافت الوزارة، أن توزيع درجات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالفصل الدراسي الأول، تشمل التالي:

- 30% لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025.

- 30% الاختبارات الشهرية 15% شهر أكتوبر و15% شهر نوفمبر».

- 10% السلوك والمواظبة.

- 10% كراسة الواجب.

- 20% الاختبارات الأسبوعية.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 2025

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بداية من شهر يناير المقبل، طبقًا للمواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تعلن مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة، خلال شهر ديسمبر المقبل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.