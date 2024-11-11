مدير صندوق مكافحة الإدمان يكشف عن قيمة القرض المقدم من الصندوق للمتعافين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:30 صباحاً - كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن قيمة القرض الذي يتم منحه للمتعافين من المخدرات والإدمان من قبل الصندوق.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن قيمة القرض تبلغ 100 ألف جنيه ولابد للمتعافين من المخدرات والإدمان أن يقدم دراسة جدوى ويقوم الصندوق بمساعدته فى إعداد دراسة الجدوى بالتعاون مع البنك.

وأشار عثمان إلى أن هناك معايير حتى نتأكد من تعافيه 100% بعد ذلك يتم تقديم القرض للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وهو الذي يتولى السداد وهناك دراسة مؤخرًا تم إطلاقها من الصندوق وتم رصد دور التمكين الاقتصادى فى الارتقاء بحياة المتعاطفين من الإدمان.

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