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أخفاها بدورة المياه،إحباط محاولة تهريب أجهزة آي فون بحوزة راكب في مطار أسيوط - أخبار كلمتك

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أخفاها بدورة المياه،إحباط محاولة تهريب أجهزة آي فون بحوزة راكب في مطار أسيوط - أخبار كلمتك

أخفاها بدورة المياه،إحباط محاولة تهريب أجهزة آي فون بحوزة راكب في مطار أسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين احمد فؤاد كبير باحثين مدير إدارة الجمرك من  احباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين  من الكويت على رحلة طيران الجزيرة اشتبه أحمد شداد رئيس القسم في حقائب أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد محرز وحازم الدروي مدير إدارة  الفحص بالاشعه تم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض علي زين العابدين احمد فؤاد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من قاسم محمد ربيع ومحمود خضر وآلاء شافع وهبة الله حسن  مأموري التفتيش لتفتيش أمتعة الراكب بحضور أحمد المراغي رئيس قسم الامن وحسن السكري رئيس قسم المكافحة، فتبين وجود عدد خمس علب فارغة لهواتف محمولة ماركة آيفون ١٥،  بينما قام الراكب بوضع الهواتف داخل كيس في  دورة مياه المطار بالتنسيق مع عامل نظافة تابع لإحدى شركات النظافة حيث تم الاتفاق علي أن يقوم بإخراج الهواتف، بعد انتهاء تفتيش القادمين على الرحله بعيدا عن أعين رجال الجمارك  .

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قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفا رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية ١٩٠ ألفا و٢٠ جنيها، وتم التثمين بمعرفة أحمد ناجي رئيس قسم التعريفة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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