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تستهدف 2 مليون راكب يوميا، خطة من 5 محاور لتطوير مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

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تستهدف 2 مليون راكب يوميا، خطة من 5 محاور لتطوير مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

تستهدف 2 مليون راكب يوميا، خطة من 5 محاور لتطوير مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - استعرضت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعمال التطوير الشامل التي شهدها المرفق خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للركاب ونشرت الهيئة  تقريرا مصورا عن التطوير على مستوى منظومة الإشارات والجر والعربات ومحطات السكك الحديد.


 تضمنت خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية  على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.

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رفع طاقة نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية 

تستهدف الحكومة من خلال برنامجها الجديد  لتطوير السكك الحديدية على رفع طاقة نقل الركاب إلى 1,5 مليون راكب يوميا خلال العام الحالي 2024 و2 مليون راكب يوميا عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 ملايين طن سنويًا عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024 و13 مليون طن سنويًا عام 2030.

 

 

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استكمال خطة تطوير الوحدات المتحركة 

استكمال خطة تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات- وعربات الركاب والنوم والبضائع) من خلال توريد 210 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 222 جرارا، بالإضافة إلى توريد 7 قطرات نوم جديدة وإعادة تأهيل أسطول قطارات النوم الحالي بـ121 عربة نوم وتوريد 1215 عربة بضائع من طرازات مختلفة.

تطوير نظم الإشارة وإنشاء خطوط جديدة على خطوط السكك الحديدية

كما تستهدف الحكومة استكمال أعمال  تطوير نظم الاشارة على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كيلو متر، وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة وازدواج الخطوط القائمة من أهمها (إنشاء خط الروبيكي/ العاشر من رمضان / بلبيس، إنشاء خط المناشي / 6 أكتوبر، إنشاء خط كفر داود/ السادات، إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد فردان / بئر العبد / العريش / طابا).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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