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السيسي يؤكد أهمية منع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد أهمية منع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية منع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:40 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفورى لإطلاق النار في غزة ولبنان ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار، فى منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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