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تفاصيل ضم علاوة 2023 لعمال السكك الحديدية على صندوق نهاية الخدمة - أخبار كلمتك

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تفاصيل ضم علاوة 2023 لعمال السكك الحديدية على صندوق نهاية الخدمة - أخبار كلمتك

تفاصيل ضم علاوة 2023 لعمال السكك الحديدية على صندوق نهاية الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً -  انتهت الدراسة الاكتوارية بالهيئة القومية للسكك الحديدية والخاصة بعلاوة 2023 لضمها لنهاية الخدمة. 

وصدر قرار الخبير الاكتواري بعد عمل الدراسات اللازمة بالموافقة على ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة، للعاملين المحالين للمعاش اعتبارا من 2 يوليه 2023.

جدير بالذكر أن الصندوق يصرف حاليا 110 أشهر، على أساسي 2022، وقد سعت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد من خلال مكتب خبير اكتواري لضم علاوة 2023 للعاملين الذين أحيلوا للمعاش بعد الأول من يوليه 2023 والتوجية بإنهاء مستحقات العاملين طبقا لما ورد بدراسة الخبير الاكتواري.

 

نص القرار 

أما المحالين للمعاش بعد أول يوليه 2023 وانتهت إجراءات صرف الصندوق لهم، يتم احتساب الفروق المالية المترتبة على ضم علاوة 2023 وصرفها لهم بأثر رجعي. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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