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وزارة التعليم تقدم تقريرا حول جهودها لتقديم خدمة مميزة للطلاب الفلسطينيين - أخبار كلمتك

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وزارة التعليم تقدم تقريرا حول جهودها لتقديم خدمة مميزة للطلاب الفلسطينيين - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تقدم تقريرا حول جهودها لتقديم خدمة مميزة للطلاب الفلسطينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:33 مساءً - قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرا حول الجهود المقدمة من الوزارة للطلاب الفلسطينيين، في إطار حرصها على تقديم خدمة مميزة للطلاب الفلسطينيين وذلك من خلال تقديم التيسيرات لهؤلاء الطلاب من أجل تسهيل قبولهم وتسجيلهم بالمدارس المصرية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة 108 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر ٥ ايام، برئاسة وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين الدكتور أيوب عليان، وبمشاركة قطاع فلسطين بالأمانة العامة الذي مثله الدكتور محمد شقورة مسؤول قسم التنمية بالقطاع.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الطلاب الوافدين واللاجئين بالمدارس المصرية يبلغ 93593 طالبا وطالبة، منهم 42460 طالباً بالمدارس الحكومية.

وأشار الى ان عدد الطلاب الفلسطينيين المقيدين بالمدارس المصرية 3244 طالباً وطالبة منهم 2069 بالمدارس الحكومية.

ونوه التقرير الى ان الوزارة تقوم من خلال إدارة الطلاب الوافدين برعاية الطلاب الفلسطينيين اجتماعياً وثقافياً من خلال إدارة الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين وذلك بإقامة المسابقات في العلوم والفنون والآداب ففي العام الدراسي السابق 2024/2023 فاز 41 طالبا وافدا من بينهم 11 طالبا فلسطينيا، وتم توزيع الجوائز عليهم.

وأشار التقرير الى ان الإدارة تقيم عدة رحلات مجانية شاملة التغذية والانتقالات وكافة الرسوم للطلاب الوافدين (ثقافية - علمية ترفيهية - سياحية).

وتابع التقرير انه في اطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم خدمة مميزة للطلاب الوافدين وخاصة الطلاب الفلسطينيين، فقد قامت بتعزيز المناهج التعليمية بمواد ذات علاقة بتاريخ فلسطين ومدينة القدس المحتلة لدعم التعليم بدولة فلسطين ولدعم الفلسطنيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، فقد تم تدعيم بعض المناهج وخاصة اللغة العربية بالدروس التي تشرح القضية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال فقد تم إضافة درس بعنوان القدس مدينة عربية اسلامية وتضمن شرح وتفصيل التاريخ مدينة القدس زهرة المدائن وأهميتها للعرب والمسلمين، وتوضيحاً لاكاذيب اليهود وادعاءاتهم الباطلة.

وتابع التقرير ان مناهج الدراسات الاجتماعية (التاريخ - الجغرافيا) تضمنت مواد علمية تخص القضية الفلسطينية.

وابرز انه حرصاً من الوزارة على زيادة الوعى لدى الطلاب المصريين والفلسطينيين معاً المقيمين على أرضها، ومواصلة التذكير بالقضية الفلسطينية ودعم الهوية، تقوم الإدارة المركزية لتطوير المناهج على الاضافة والتحديث المستمر للمناهج التعليمية وتدعيمها بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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