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إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار شرم الشيخ - أخبار كلمتك

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إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار شرم الشيخ - أخبار كلمتك

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار شرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - تمكن رجال جمارك الإدارة الثانية بمطار شرم الشيخ برئاسة محمد يوسف عبد النبي مدير جمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر.

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي 

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار شارل ديجول بباريس على رحلة طائرة إيزي جيت القادمة من فرنسا حيث اشتبه محمد أحمد الخولى مأمور الجمرك المكلف بالعمل باللجنة الجمركية في راكب لبناني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray  بمعرفة عبدالرحمن محمد سيد مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة متكررة.

وبالعرض على عمرو محمد مبروك رئيس القسم، قام بتكليف محمد أحمد الخولي بتفتيش حقائب الراكب وأحمد علي محمد وأحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ٩ علب ترامادول داخل كل علبة ٢ شريط بكل شريط ١٠ أقراص بإجمالى ١٨٠ قرص ترامادول بين طيات الملابس.

ضبطيات المواد المخدرة بمطار شرم الشيخ الدولي 

وشارك فى أعمال الضبط والتحريز مصطفي الفقي ومحمد عادل سلام ومحمد حزمان وأحمد حسام مرزوق وأحمد جمال لملوم وأشرف عمر ومينا عاطف عازر. 

وقرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وسلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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