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البيئة تفوز بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" - أخبار كلمتك

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البيئة تفوز بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" - أخبار كلمتك

البيئة تفوز بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 11:45 صباحاً - تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جائزة " SAG Award" المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًّا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت بأحد فنادق القاهرة، حيث نالت هذا الاستحقاق تكريمًا لتميز وزارة البيئة المصرية في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي، وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمشروعات الناجحة التى قام عملاء شركة إيزري من  مؤسسات وشركات حول العالم بتنفيذها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات المعقدة، وإيجاد حلول مبتكرة  للتحديات.

 وشارك فى الاحتفال الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس حسام حميدة الرئيس التنفيذي لشركة إزري شمال أفريقيا،  والرئيس التنفيذي لشركة ستراتجيزت مصر، ومحمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة،  وعدد من قيادات وزارة البيئة وكبار المسؤولين والخبراء، وممثلي شركة إيزري العالمية وشركة ستراتجيزت مصر المنظمة للحدث.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن امتنانها لحصول الوزارة على هذه  الجائزة، حيث حرصت على تسلم فريق عمل التحول الرقمى بالوزارة من قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي الجائزة معها، مؤكدة أن حصول الوزارة على تلك الجائزة هو تأكيد على صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة.

وشددت على بذل قصارى الجهود لتحقيق رؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية مستقبل الأجيال القادمة، موضحة أن فوز وزارة البيئة المصرية بالجائزة يأتى تتويجًا لمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية المصرية  لصالح جهاز شؤون البيئة، والذي يعكس التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية باستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.

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وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك العديد من أنظمة الرصد اللحظي فى مجال البيئة والتي عملت عليها الوزارة، وتشمل الهواء والمياه، ثم تم تطوير المنظومة من خلال ربط مداخن المصانع بشبكة الانبعاثات الصناعية، كما تم العمل على توفير منظومة لربط الفروع الإقليمية التابعة لوزارة البيئة بمحافظات الجمهورية،  بالمركز الرئيسى جهاز شئون البيئة،  ومع التحول الرقمي الذى عملت عليه الحكومة   تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم العمل على التحول الرقمي واستحداث تطبيقات جديدة فى عدة مجالات منها منظومة الشكاوى الحكومية، لتسهيل توجيه شكاوى المواطنين للوزارة المعنية، كما تم استحداث نظام لتسهيل استخراج الموافقات البيئية وتسهيل التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الصدد،  كما  يتم العمل حاليا على رقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي،  وتم الربط الإلكترونى فى هذا المجال مع هيئة التنمية الصناعية، مضيفة أنه تم اتباع نفس النهج بمنظومة المخلفات حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لإصدار التراخيص والموافقات للشركات العاملة بالمجال، وتم إنشاء تلك المنظومة مع نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وصدور قانون المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة: ملف التنوع البيولوجي والذي يشمل شقين، الأول ويشمل مشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، والذى نحن بصدد التكريم بشأنه فى تلك الاحتفالية، والشق الآخر هو تفعيل نظام التذاكر الإلكترونية، كما أوضحت أن ١٥% من مساحة مصر محميات طبيعية ونأمل تنفيذ هذه التقنيات الحديثة فى عملية الرصد للبيئة البحرية بمحافظة البحر الأحمر،  خاصة مع الدراسات الكثيرة التي أفادت بوجود تأثير لتغير المناخ على الشعاب المرجانية، حيث  ستساعد تلك التقنيات على التخطيط الدقيق فى هذا الشأن.

 

إنشاء تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية

وأشارت وزيرة البيئة ايضا الى إنشاء تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية والذي يقدم تنبوء بالتهديدات المناخية على جمهورية مصر العربية حتى عام 2100، بما يوفر المعلومات المناخية اللازمة لدعم عمليات التخطيط التنموي لكافة قطاعات الدولة، وغيرها من الأنظمة والتطبيقات التكنولوجية التي تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة منها.

وتطرقت وزيرة البيئة الى مبادرة " أطلس المدن المصرية المستدامة" والتى تم اطلاق المرحلة الاولى منها  ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر “ WUF12” الذي أقيم في القاهرة خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الحالي، مشيرة الى  تنفيذ تلك المبادرة  بالتعاون مع البنك الدولى وأنها تعد نتاج عمل تشاركي بين كل الوزارات المعنية والمراكز البحثية، وساعدت على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التحول الرقمي هو الأداة الرئيسية للعالم التي تمكن المؤسسات لتتحول من مؤسسات تقليدية الى مؤسسات تستطيع إنجاز عملها خلال فترة زمنية قصيرة بنتائج دقيقة حيث شهدت العقود الأخيرة طفرة في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الاستشعار عن بعد والذكاء الإصطناعي، فضلًا عن التطور الملحوظ في برامج وتطبيقات التنبؤ وغيرها من التطبيقات التي أسهمت في دعم عمليات التخطيط وإدارة المخاطر واتخاذ القرار في المجالات المختلفة، كما أسهمت تلك التطورات التكنولوجية بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي كان لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.

 

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وشهدت الاحتفالية عرض لمشروع التحول الرقمي وحوكمة منظومة عمليات الرصد، والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع في المحميات الطبيعية المصرية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، كما شهدت عرض عن التوجهات المستقبلية وأحدث التطبيقات والتكنولوجيا في المجال البيئي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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