وزير الثقافة يكرم الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية للشباب 2024 دورة «جابر عصفور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية للشباب 2024 في دورتها السابعة، التي تحمل اسم الراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، الراعي للمسابقة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضور إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات.

كما كرم الوزير، الشاعر الكبير حسين القباحي رئيس بيت الشعر بالأقصر، كما حرص على تكريم أعضاء لجان التحكيم بالمسابقة، حيث تضمنت قائمة الفائزين، حصول 16 متسابقاً، في 6 مجالات إبداعية، هي: "الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية ".

وقال الوزير "إنه لشرف عظيم لي أن نلتقي اليوم في هذه المناسبة الثقافية الرفيعة لتكريم الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية للشباب لعام 2024، في دورتها السابعة، التي تُقام هذا العام باسم الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور، أحد رموزنا الأدبية في عالم الفكر والثقافة، وساهم بعلمه وجهده في إثراء الحركة الثقافية العربية، فقد كانت رؤيته منارةً لإلهام العديد من الأجيال، ونستمد من إرثه الثقافي العميق حرصنا على دعم وتعزيز ثقافة الكتابة والأدب بين شبابنا، الذين يمثلون الأمل والمستقبل لهذا الوطن ".

وأكد وزير الثقافة، أن هذه المسابقة تأتي لتشجيع جيل الشباب على التعبير عن إبداعاته الأدبية، وعرض مواهبهم والتواصل مع جمهور واسع من المثقفين والمبدعين، بما يجسد إيمان وزارة الثقافة بأن الأدب هو "مرآة الأمة"، وكذلك مواصلة الجهد إزاء توفير كل ما من شأنه تحفيز الطاقات الإبداعية لدى الشباب، الذين يمثلون القوة المحركة لمستقبل الثقافة العربية.

وهنأ وزير الثقافة، الفائزين، متمنيًا لهم المزيد من التألق والإبداع في مسيرتهم الأدبية، كما وجه التحية للجان التحكيم، وكل من شارك في هذه المسابقة، وحثهم على بذل المزيد من الإبداع.

من جانبه، قال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور أسامة طلعت، "يتجدد اللقاء السنوي للاحتفال بالفائزين بمسابقة المواهب الأدبية في الدورة السابعة لهذا العرس الثقافي الذي يترقبه سنوياً أبناؤنا من كل محافظات مصر، فعندما تُعْلن الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات عن مسابقتها للمواهب الأدبية -التي قد تبدو محدودة في الشكل المادي، ولكنها أوسع في مضمونها الأدبي-، فهي تُعلن عن الاستمرارية في اكتشاف المواهب ورعاية المبدعين كدور رئيس لها في كل ربوع مصر ".

وأكد أن المسابقة تهدف إلى تقديم وجوه جديدة مُبدعة للمشهد الأدبي من الشباب في تلك الفئة العُمرية من 18 حتى 35 عاما، حتى تكون هذه المواهب نواةً للمستقبل في الثقافة المصرية، مشيرًا إلي أن معايير الفوز فيها تخضع للجان متخصصة تقوم بفحص الأعمال من حيث البناء الفني والتشكيل الجمالي وجماليات وسلامة اللغة، ومن خلال هذه المسابقة يتقدم العديد من المواهب الأدبية الشابة من الأقاليم والمناطق الحدودية، مما يدل على المخزون الثقافي التي تمتلكه مصر فنجد الأدباء الشباب من كل محافظات مصر.

وأوضح أن المسابقة تقدم لها أكثر من 100 متسابق، وتم تصفية المتقدمين للقائمة القصيرة إلي 45 متسابقًا، وذلك طبقا لشروط المسابقة، وفاز فيها 16 مُبدعًا من المواهب الأدبية في مجالات مختلفة، وسوف يتم طباعة الكتابين الفائزين بالمراكز الأولى في المجالات الأدبية.