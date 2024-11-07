مدبولي: ندرس خطة لنشر نظام التوكاتسو الياباني في المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:28 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوريكي كويكي، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها، حيث تمت مناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ونوبوكاسو تاكادا، القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة اليابان بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بـ يوريكي كويكي، والوفد المرافق لها، مُشيدًا بتميز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر واليابان، والتي تشهد تطورًا في العديد من المجالات.

وقدّم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لـ "كويكي" بمناسبة إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي مُحافظًا لطوكيو، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق معها فيما يخص ملفات التعاون الثنائي.



وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء اليابان الجديد وكذا يوريكي كويكي، محافظ طوكيو، في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير عندما يتم تحديد موعد الافتتاح، أخذًا في الاعتبار ما تكنه الدولة المصرية من تقدير بالغ لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات التنموية المهمة في مصر، ومن ضمنها المتحف المصري الكبير.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المتحف المصري الكبير، يأتي في مقدمة مشروعات التعاون بين القاهرة وطوكيو، وكذا الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، ومن أبرزها المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المتميز مع اليابان في تطبيق نظام التوكاتسو الياباني، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة لنشر هذا النظام في المدارس، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسّع في إنشاء المدارس اليابانية في ضوء ما يتميز به هذا النظام التعليمي من نجاح وجودة عالية.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة طوكيو من خلال مبادرتي "SUSHI Tech Tokyo" و"منصة طوكيو للابتكار Tokyo Innovation Base.

بدورها، أشادت يوريكي كويكي بعلاقات التعاون الثنائية التي تجمع الجانبين المصري والياباني، مُعربة عن سعادتها لزيارة مصر، لاسيما أن لديها ذكريات لا تنسى بها، حيث تلقت تعليمها الجامعي في جامعة القاهرة.

كما أثنت "كويكي" على التنظيم الجيد للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي يحظى بمشاركة عالمية واسعة.

ووجهت محافظ طوكيو الدعوة لرئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الجهات المصرية؛ للمشاركة في النسخة المقبلة من المنتدى السنوي "SUSHI Tech Tokyo" المُقرر عقده في النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى أن اليابان سعت على مدار السنوات الماضية لأن تكون مركزًا للشركات الناشئة وبيئة جاذبة لرواد الأعمال.

بدوره، أشار الدكتور عمر طلعت إلى أنه ناقش مع يوريكي كويكي عددًا من برامج التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال، وفي هذا السياق تم بحث إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حاضنات ريادة الأعمال لمشروعات صغيرة في عدد من القطاعات المختلفة من بينها الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح "طلعت" أن أبرز مجالات التعاون المطروحة مع محافظة طوكيو هو قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

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