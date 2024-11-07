«الزراعة»: المركزية لمكافحة الآفات تستعرض نشاطها الميداني وجهودها لخدمة المزارعين خلال أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - أصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور أحمد رزق، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، تقريرًا بنشاطها الميداني خلال أكتوبر 2024، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تواجد قيادات الوزارة في الحقول لخدمة المزارعين وحل مشكلاتهم على الأرض الواقع وبالتنسيق مع دكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وتضمن التقرير على النحو التالي:

أولا: زيارات ميدانية والمرور علي أعمال المكافحة بالمحافظات

- قام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالمرور علي محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء تفقد خلالها الزراعات القائمة ومدي انتظام منظومة مكافحة الآفات كما قام بتفقد قواعد الجراد الصحراوي وذلك في مناطق العريش - نخل - بئر العبد - شرم الشيخ - الطور - سانت كاترين».

- وفي أطار دعم منظومة مكافحة الآفات في هذه المحافظات وجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالموافقة علي دعم كل محافظة بسيارة علي سبيل الإعارة للمساهمة في أعمال المرور المختلفة علي الزراعات.

- الموافقة علي عقد عدد من الدورات التوعوية في مكافحه ذباب الفاكهة وإمداد هذه المحافظات بمستلزمات الرصد والمتابعة.

- التوجيه بضرورة المرور والمتابعة وتشديد الرقابة علي محال المبيدات.

2- أفتتح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ورشه العمل تحت عنوان «أفضل الممارسات الإعلامية في جهود مكافحة الجراد الصحراوي" في أطار الجهود المشتركة بين الإدارة المركزية للمكافحة وهيئه مكافحه الجراد الصحراوي للمنطقة الوسطي- CRC منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO للاطلاع علي أحدث وسائل التواصل الإعلامي لخدمه عمليات كشف ومسح ومكافحه الجراد الصحراوي وتبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال.

3- تم عقد اجتماع من جمعيه منتجي الحاصلات الزراعية لبحث سبل التعاون في مجال مكافحة الآفات الزراعية ونشر فكر المكافحة الحيوية لتقليل استخدام المبيدات كأحد الخدمات التي تقدمها الجمعية والإدارة المركزية للمستفيدين من الجمعية.

4- قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات من خلال إدارة مكافحه الآفات البستانية بالتعاون مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بسحب عدد 135 عينه من محصول الجوافة بمحافظتي النوبارية والقليوبية ضمن «برنامج رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة» بالأسواق كأحد الإجراءات التي تتخذها لجنه مبيدات الآفات - المعمل المركزي للمبيدات والإدارة المركزية لمكافحه الآفات للحد من الاستخدام المفرط للمبيدات حفاظا علي صحة المواطن المصري.

ثانيا: حملات مرورية ومتابعة ميدانية بالمحافظات

- واستمرار لتنفيذ الخطة الشهرية للإدارة المركزية من خلال التكليفات والإعمال المنوط بها السادة مهندسي الإدارات ومديري مناطق المكافحة بالمركزية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات.

- قامت الإدارة العامة لمكافحه الآفات التابعة للإدارة المركزية بعمل حملات مرورية من قبل لجان الإدارة ومناطق المكافحة شمال وجنوب الصعيد لمتابعة أعمال المكافحة علي محصول قصب السكر بمحافظات قنا، وأسوان، الأقصر، سوهاج، المنيا وكذلك تضمنت الأنشطة والحملات المرورية عدد من محافظات وجه بحري بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات ومناطق المكافحة علي مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا والعديد من

الحاصلات البستانية مثل الموالح والرمان والمانجو، والنخيل، والزيتون إضافة إلى محاصيل الخضر مثل الخيار، والقلقاس، والبطاطس والفاصوليا والبطاطا والطماطم وتمت توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة والمكافحة المتكاملة للآفات وكذلك التوعية بطرق الاستخدام الأمثل للمبيدات وطرق رشها في ظل التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل.

- كما تم التنبيه بضرورة مراجعة ومتابعة التقارير الواردة من المديريات وأعمال الرقابة علي المحاصيل الحقلية والبستانية والدورات التدريبية من قبل مناطق المكافحة التابعة للمديريات.

- كما تم تكليف السادة المعنيين بالمكافحة بشن حملات بصفة دورية علي محلات الاتجار بالمبيدات في جميع محافظات الجمهورية بالمشاركة مع الاجهزة المعنية بالمديريات والرقابة علي المبيدات وشرطة المسطحات والمعمل المركزي للمبيدات ومتابعة المحال المرخصة والغير مرخصة وأكد بضرورة التأكد من سلامة المبيدات المتواجدة بالمحال.

ثالثا: دور عناصر المكافحة الحيوية علي المحاصيل.

تولي وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات اهتماما كبيرا بأعمال المكافحة الحيوية باستخدام المفترس الأكاروس للعنكبوت الأحمر في زراعات الخضر وطفيل الترايكوجراما في أعمال مكافحة الحشرات خرشفية الأجنحة في زراعات الخضر والفاكهة وذلك من خلال مناطق المكافحة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات تخدم محافظات «الإسماعيلية، والبحيرة، الشرقية، القليوبية»، والمستهدف إطلاقه في الموسم الزراعي 2024-2024.

رابعا: رفع كفاءة المهنية لمهندسي المكافحة

وذلك بتنمية المهارات العلمية والفنية ونشر التوعية وتزويدهم بأحدث التوصيات الفنية ورفع كفاءة السادة مستخدمي جهاز حقن إصابات سوسه النخيل ونقل المعلومة عمليا وطرق الفحص الدوري ومظاهر الإصابة وكيفية علاجها والأساليب المستخدمة والإجراءات الوقائية من خلال التعاون المثمر بين الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمحافظات، حيث تم وضع برنامج لحملة تنشيطية لأعمال مكافحة سوسة النخيل موسم 2024/2025 يستهدف عدد من محافظات زراع النخيل والمراكز التابعة خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى

2 نوفمبر 2025.

1- تم نشر أولي الفعاليات البرنامج بمحافظة الوادي الجديد مركزي البلاط والقصر بحضور عدد من المزارعين وتدريب لأعمال مكافحة سوسه النخيل الحمراء بعد جني الثمار وطرق الإجراءات الوقائية.

2- بالتنسيق مع لجنه مبيدات الآفات الزراعية ووزارتي الصحة والأوقاف بالمديريات واستمرار لنشر الوعي لدي المزارعين والسادة مهندسي المديريات ومناطق المكافحة بالمحافظات المدرجة ضمن البرنامج التوعوي لطرق الاستخدام الأمثل لحبة الغلة والحد من خطورتها تم تنفيذ عدد 2ندوة خلال شهر أكتوبر بمحافظتي البحيرة والإسماعيلية بحضور عدد من المزارعين والقرويات حيث لاقت استحسان جيد لدي المعنيين من خلال التفاعل مع السادة المحاضرين.

خامساً: الحصاد الشهري للإدارة العامة للقوارض:

استمرارا للدور التي تقوم به الإدارة لمركزية لمكافحة الآفات بإداراتها المختلفة ضمن الخطة الشهرية للإدارة العامة للقوارض تم بدء للحملة الشاملة عقب حصاد المحاصيل الصيفية خلال الفترة من 8/9 حتى 13 نوفمبر 2024.

تم عقد عدة أنشطة تدريبية وإرشادية في عدد من المديريات وتم تخصيص عدد من الندوات التوعوية بالمحافظات في تحزيم المحاصيل الصيفية في كل مركز إرشادي لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية حتى تاريخه.

- تم تنفيذ الحملة بجميع محافظات بالجمهورية خلال شهر أكتوبر.

- تم عقد ندوات توعوية للفنيين والمزارعين لمكافحة القوارض في 26 محافظة» بواقع 180 ندوة

-عدد المستفيدين من تلك الندوات من الفنيين 463، عدد المستفيدين من المزارعين 1447مزارع.

- تم عقد لقاءات حقلية مع المعنيين بالحملات بعدد 125 لقاء بحضور 519 مزارع

- تم عقد ندوات قروية في عدة محافظات بعدد 107 ندوة في حضور عدد 805 من القرويات.

- وعدد من الطالبات بواقع 291طالبة.

- تم عقد عدد3دورات تدريبية للفنيين في عدة محافظات بحضور 51متدرب.

سادساً: الحصاد الشهري للإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي:

استمرار للدور التي تقوم به الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي بالتعاون مع منظمة الفاو تم عقد الدورة التدريبية التطبيقية الوطنية للعاملين بالإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بعنوان "الممارسات الجيدة للسيطرة على الجراد الصحراوي بمنطقة سفاجا حضرها 22 متدرب في إطار الاستعداد لموسم التكاثر الشتوي للجراد.

يقوم رجال الإدارة العامة للجراد والطيران الزراعي بأعمال لمسح واستكشاف الجراد الصحراوي في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد.