درجات الحرارة اليوم السبت 23-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:18 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 26

بنها: الصغرى 16 والعظمى 26

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 27

كاترين: الصغرى 06 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 27

الإسماعيلية: الصغرى 15 والعظمى 28

السويس: الصغرى 14 والعظمى 26

شرم الشيخ: الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة: الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 13 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 28

أسيوط: الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 29

الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 30

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط يوم الأحد المقبل، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 4:5 درجات مئوية وتصل سرعة الرياح من 60:85 كم فى الساعة.

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