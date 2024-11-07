الصحفيين تنظم منحة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن تقديم المنحة التدريبية الأولى في أساسيات صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل للمبتدئين.

وأوضحت نقابه الصحفيين - في بيان لها اليوم الخميس - أنه يتم تنفيذ الدورة والتي تجري أعمالها على مدار 8 أيام تدريبيه خلال نصف شهر، والاشتراك بأسبقية الحجز ويمكن التقدم للدوره من خلال صفحه التسجيل بالدورات على موقع المركز عبر الرابط التالي: https://training.ejs.org.eg/2024/.