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الصحفيين تنظم منحة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة - أخبار كلمتك

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الصحفيين تنظم منحة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة - أخبار كلمتك

الصحفيين تنظم منحة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن تقديم المنحة التدريبية الأولى في أساسيات صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل للمبتدئين.

وأوضحت نقابه الصحفيين - في بيان لها اليوم الخميس - أنه يتم تنفيذ الدورة والتي تجري أعمالها على مدار 8 أيام تدريبيه خلال نصف شهر، والاشتراك بأسبقية الحجز ويمكن التقدم للدوره من خلال صفحه التسجيل بالدورات على موقع المركز عبر الرابط التالي: https://training.ejs.org.eg/2024/.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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