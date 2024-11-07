بارد ليلا وفي الصباح الباكر.. حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بالإضافة إلى الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الخميس يكون مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية اليوم الخميس 7 نوفمبر

سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

فيما لفتت الأرصاد أيضًا إلى وجود نشاط رياح أحيانا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الملاحة البحرية اليوم الخميس 7 نوفمبر

وعن حالة البحر المتوسط اليوم الخميس، فأوضحت «الأرصاد» أنها تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 7 نوفمبر

العظمى الصغرى

- درجات الحرارة اليوم في القاهرة 27 19

- درجات الحرارة اليوم في 6 اكتوبر 27 17

- درجات الحرارة اليوم في بنها 27 18

- درجات الحرارة اليوم في دمنهور 26 17

- درجات الحرارة اليوم في وادى النطرون 28 16

- درجات الحرارة اليوم في كفر الشيخ 26 18

- درجات الحرارة اليوم في المنصورة 27 18

- درجات الحرارة اليوم في الزقازيق 27 17

- درجات الحرارة اليوم في شبين الكوم 26 18

- درجات الحرارة اليوم في طنطا 26 17

- درجات الحرارة اليوم في دمياط 25 19

- درجات الحرارة اليوم في بورسعيد 25 20

- درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية 28 16

- درجات الحرارة اليوم في السويس 28 18

- درجات الحرارة اليوم في العريش 26 15

- درجات الحرارة اليوم في رفح 25 14

- درجات الحرارة اليوم في رأس سدر 28 17

- درجات الحرارة اليوم في نخل 27 12

- درجات الحرارة اليوم في كاترين 20 10

- درجات الحرارة اليوم في الطور 28 17

- درجات الحرارة اليوم في طابا 27 19

- درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ 30 22

- درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 26 17

- درجات الحرارة اليوم في العلمين 24 18

- درجات الحرارة اليوم في مطروح 22 19

- درجات الحرارة اليوم في السلوم 22 15

- درجات الحرارة اليوم في سيوة 24 15

- درجات الحرارة اليوم في رأس غارب 30 21

- درجات الحرارة اليوم في الغردقة 31 20

- درجات الحرارة اليوم في سفاجا 31 20

- درجات الحرارة اليوم في مرسى علم 29 19

- درجات الحرارة اليوم في شلاتين 30 21

- درجات الحرارة اليوم في حلايب 28 22

- درجات الحرارة اليوم في أبورماد 29 20

- درجات الحرارة اليوم في رأس حدربة 27 22

- درجات الحرارة اليوم في الفيوم 27 15

- درجات الحرارة اليوم في بني سويف 28 15

- درجات الحرارة اليوم في المنيا 28 14

- درجات الحرارة اليوم في أسيوط 28 14

- درجات الحرارة اليوم في سوهاج 29 15

- درجات الحرارة اليوم في قنا 31 16

- درجات الحرارة اليوم في الأقصر 31 16

- درجات الحرارة اليوم في أسوان 30 17

- درجات الحرارة اليوم في الوادى الجديد 29 16

- درجات الحرارة اليوم في أبوسمبل 29 17