وزيرة التنمية المحلية تتفقد جناح فلسطين بالمنتدي الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم مع الدكتور "سامي حجاوي" وزير الحكم المحلي الفلسطيني، وذلك علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي والذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر الجاري.

وزارة الثقافة تحتفي بضيوف المنتدى الحضري العالمي الـ12 منال عوض خلال افتتاحها جلسة حوارية في ثالث أيام المنتدى الحضري: الحكومة توزع الاستثمارات بشكل عادل.. وحريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقامت وزيرة التنمية المحلية بزيارة جناح دولة فلسطين بالمنتدي، مشيرة إلي المشاركة المهمة التي قام بها الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أعرب وزير الحكم المحلي الفلسطيني عن التقدير الفلسطيني الكبير للدعم المصرى للقيادة والشعب الفلسطيني، كما قدم التهنئة لوزيرة التنمية المحلية باسم القيادة والحكومة الفلسطينية علي النجاح الكبير الذي حققه المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر.

وفي ختام الزيارة أهدي وزير الحكم المحلي الفلسطيني درع القدس للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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