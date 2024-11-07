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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:42 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم.. تنشر الأسبوع لقرئها الأعزاء مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 42: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 2:45 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 2:37 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

وقت صلاة الظهر 11:27 ص

موعد صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 42: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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