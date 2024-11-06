ترامب: حريص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إنه يعتز بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر.

وأوضح ترامب، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر، بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر تتطلع لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التهنئة التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياها بـ «اللفتة الكريمة».