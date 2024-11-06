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ترامب: حريص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومصر - أخبار كلمتك

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ترامب: حريص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومصر - أخبار كلمتك

ترامب: حريص على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إنه يعتز بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر.

وأوضح ترامب، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر، بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر تتطلع لاستكمال العمل المشترك مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذا التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه ثمن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التهنئة التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياها بـ «اللفتة الكريمة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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