فوز الرامي إسلام كمال بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - فاز الرامي إسلام كمال غنيم في انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية لدورة انتخابية من 2024 حتى 2028، تحت رئاسة اللواء حازم حسني وعضوية كل من اللواء خالد العقاد و السيد مخيمر و لاعب منتخب مصر السابق كابتن مصطفي حنيش و الرائد محمود سيف من القوات المسلحة و إسلام علي.

وحصل إسلام كمال على فوزه في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، في حضور بيورو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

وانعقد أول اجتماع مجلس إدارة فور انتهاء إعلان النتائج لعرض الرؤية المستقبلية