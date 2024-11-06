الحكومة: ملتزمون بالمرونة في سعر الصرف ولن نشهد تعويما للجنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، خطط الحكومة مع البنك المركزي بشأن سعر الصرف خلال الفترة المقبلة تزامنا مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

هل تعتزم الحكومة تعويم الجنيه مرة أخرى؟

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: لن نشهد تعويما جديدا للجنيه كما شهدناه في مارس الماضي ولن نشهد قفزة كبيرة في سعر الصرف الفترة المقبلة.

تحريك سعر الصرف

أضاف: ما نشهده من تحرك سعر الصرف حاليا يأتي وفقا للعرض والطلب وبالتالي على مدار فترة نرى هبوط وصعود لسعر الدولار.

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.. مدبولي: لن نضيف أعباء إضافية على المواطنين.. نستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو.. ونجحنا في تحقيق معجزة في التنمية مدبولي: لن يكون هناك تعويم للجنيه، ومصر أصبح لديها سعر صرف مرن



مرونة سعر الصرف

ولفت إلي أن الدولة بالتنسيق والتواصل مع البنك المركزي ملتزمة بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.

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